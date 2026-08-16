В іспанській Сеуті сотні мігрантів з Марокко влаштували протест і вимагають дозволити їм залишитися

В іспанській Сеуті сотні мігрантів з Марокко влаштували протест на міському пляжі — протестанти закликали надати їм притулок і не відправляти назад додому. Вони з тих приблизно 5—8 тисяч людей, які залишаються в місті після масового перетину кордону два тижні тому.

Про це пише Reuters.

Через нестачу ресурсів більшість мігрантів, які залишилися, живуть в небезпечних умовах на пляжі або на околицях міста — вони чекають можливості вирушити до континентальної Європи. Протестувальники тримали іспанські прапори та банери з написами «Ми не хочемо повертатися до Марокко» і «Ми теж люди».

Раніше цього тижня міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка заявив, що мігрантам, які вʼїхали нелегально, не дозволять залишатися в Сеуті, подорожувати до материкової Іспанії або отримувати легальний статус, за рідкісними винятками.