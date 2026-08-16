У Ліхтенштейні жінкам дозволили успадковувати престол

У Ліхтенштейні змінили правила престолонаслідування — тепер жінки мають такі ж права на престол, як і чоловіки.

Про це йдеться у заяві князівського двору з нагоди Національного дня 15 серпня, передає France 24.

Порядок спадкування престолу змінили з принципу переважного права чоловіків на принцип абсолютного первородства. Це означає, що престол у майбутньому успадковуватиме перша дитина монарха незалежно від її статі. Якщо первістком буде дівчина, саме вона стане наступницею престолу.

Раніше перевагу мали чоловіки: син правителя міг успадкувати престол перед донькою, навіть якщо вона була старшою.