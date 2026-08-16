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У Ліхтенштейні жінкам дозволили успадковувати престол

Автор:
Світлана Кравченко
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У Ліхтенштейні змінили правила престолонаслідування — тепер жінки мають такі ж права на престол, як і чоловіки.

Про це йдеться у заяві князівського двору з нагоди Національного дня 15 серпня, передає France 24.

Порядок спадкування престолу змінили з принципу переважного права чоловіків на принцип абсолютного первородства. Це означає, що престол у майбутньому успадковуватиме перша дитина монарха незалежно від її статі. Якщо первістком буде дівчина, саме вона стане наступницею престолу.

Раніше перевагу мали чоловіки: син правителя міг успадкувати престол перед донькою, навіть якщо вона була старшою.

  • Ліхтенштейн — конституційна монархія з населенням близько 40 тисяч людей. Нинішній голова держави — князь Ганс-Адам II, який перебуває на престолі з 1989 року. Водночас більшість офіційних обов’язків із 2004 року виконує його син Алоїз.
  • Нові правила поки не змінюють нинішню чергу престолонаслідування: старшою дитиною Алоїза та його дружини, спадкової принцеси Софії, є син Йозеф Венцель, народжений у 1995 році.