Літак НАТО збив невідомий дрон над Румунією — він залетів з боку Молдови

На світанку 16 серпня винищувач F-18 іспанських Повітряно-космічних сил під час патрулювання неба над Румунією збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Дрон зафіксували близько 04:44 за місцевим часом, коли він залетів на територію країни з боку Молдови — приблизно за 24 км на північ від румунського міста Галац.

Ціль знищив іспанський винищувач F-18, який виконував місію повітряного патрулювання НАТО. Уламки, попередньо, впали в незаселеній місцевості між населеними пунктами Белені та Кудалбі в Галацькому повіті.

Походження безпілотника у Міноборони Румунії не уточнили.