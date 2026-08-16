Літак НАТО збив невідомий дрон над Румунією — він залетів з боку Молдови

На світанку 16 серпня винищувач F-18 іспанських Повітряно-космічних сил під час патрулювання неба над Румунією збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни.
Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.
Дрон зафіксували близько 04:44 за місцевим часом, коли він залетів на територію країни з боку Молдови — приблизно за 24 км на північ від румунського міста Галац.
Ціль знищив іспанський винищувач F-18, який виконував місію повітряного патрулювання НАТО. Уламки, попередньо, впали в незаселеній місцевості між населеними пунктами Белені та Кудалбі в Галацькому повіті.
Походження безпілотника у Міноборони Румунії не уточнили.
- Reuters зазначає, що це вже четвертий дрон, збитий Румунією від початку року. Зокрема, у липні румунські F-16 знищили три російські БпЛА, які порушили повітряний простір країни. А 8 серпня у Болгарії біля кордону з Румунією впав і вибухнув дрон.