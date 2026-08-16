Генштаб: За добу на фронті росіяни втратили ще понад 1 500 військових

За минулу добу, 15 серпня, російська армія втратила ще 1 510 своїх військових на війні проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також росіяни втратили один танк, сім бойових бронемашин, 75 артилерійських систем, вісім РСЗВ, два засоби ППО, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1 920 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 476 одиниць автомобільної техніки і сім — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.