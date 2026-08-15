NYT: Європа працює над альтернативним форматом переговорів про мир в Україні

Європейські країни побоюються, що президент США Дональд Трамп може виключити їх із переговорів про завершення російсько-української війни. Тому Франція, Німеччина і Велика Британія працюють над новим форматом переговорів, у якому Європа мала б місце.

Про це повідомили The New York Times пʼятеро європейських посадовців.

Джерела кажуть, що Франція і Німеччина відіграють провідну роль у формуванні спільної позиції Європи. Велика Британія, де нещодавно змінився прем’єр-міністр, діє обережніше, зокрема через побоювання погіршити відносини з Трампом.

Наразі мало ознак того, що Путін готовий до серйозних переговорів. Європейці очікують, що будь-які переговори з Росією щодо України очолять США. Однак питання врегулювання війни в Україні та відносин з Росією є надто важливими для Європи, щоб безстроково передавати їх на розгляд адміністрації Трампа, яка, на думку посадовців, стає дедалі непередбачуванішою. Вони хочуть завадити тому, щоб Вашингтон і Москва уклали угоду за спиною Європи.

Західні посадовці й аналітики очікують, що війна може стати ще руйнівнішою, оскільки Путін готується до зимового наступу на українські позиції та цивільну інфраструктуру на тлі гострої нестачі в України засобів протиповітряної оборони. Деякі експерти очікують, що після парламентських виборів у Росії в середині вересня Путін може оголосити обмежену, але непопулярну мобілізацію.

Дехто також побоюється, що Путін, відчуваючи себе загнаним у кут, може піти на подальшу ескалацію війни та перевірити єдність НАТО, продовживши вже наявні гібридні атаки в Європі.

Велика Британія, Франція і Німеччина вважають, що мають стати основними переговірниками від Європи на підтримку України. Ці три країни, відомі як «Є3», є ядром «Коаліції охочих», яка підтримує Україну. Вони вже розробили варіанти військових і безпекових гарантій для України після завершення війни.

Водночас із Польщею, Італією та країнами Північної Європи теж необхідно консультуватися, а ЄС має залишатися поінформованим і згодом бути залученим до переговорів. Деякі менші країни, особливо сусіди Росії та України, як-от країни Балтії та Угорщина, не до кінця довіряють Франції та Німеччині у представленні своїх інтересів.