В Італії знайшли викрадені картини Ренуара, Сезанна та Матісса. Поліція затримала 9 громадян Молдови

Італійська поліція повернула три картини французьких майстрів Поля Сезанна, Пʼєра-Огюста Ренуара та Анрі Матісса, які в березні викрали з музею неподалік північного міста Парма.

Про це пише Reuters.

Співробітники підрозділу карабінерів із захисту культурної спадщини знайшли твори мистецтва у квартирі в Пармі. У справі про крадіжку фігурують дев’ять громадян Молдови.

Картини викрали з музею Fondazione Magnani Rocca у Маміано-ді-Траверсетоло, поблизу Парми, у ніч із 22 на 23 березня. Експерти оцінювали їхню загальну вартість у понад €9 мільйонів.

Серед повернутих робіт:

«Чашка і тарілка з вишнями» (Tasse et Plat de Cerises) Поля Сезанна;

«Риби» (Les Poissons) Пʼєра-Огюста Ренуара;

«Одалиска на терасі» (Odalisque sur la Terrasse) Анрі Матісса.

У п’ятницю поліція оприлюднила відео пограбування. На ньому видно, як двоє злочинців у масках проникають до музею через вікно, знімають три картини зі стін і одразу залишають будівлю. Уся операція тривала менше ніж три хвилини.

У Fondazione Magnani Rocca зберігається приватна колекція, яку свого часу зібрав музичний критик Луїджі Маньяні. Вона містить твори таких митців, як Тіціан, Франсіско Гойя, Джованні Баттіста Тьєполо, Клод Моне, Пітер Пауль Рубенс і Джорджо Моранді.