Росія хоче скасувати прикордонні зони на межі з окупованими Донеччиною і Луганщиною. Україна відповіла

Росія хоче скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, які межують з окупованими Донеччиною і Луганщиною.

Про це написали російські медіа.

Відповідний проєкт підготувала ФСБ. У документах це пояснюють нібито «включенням» тимчасово окупованих територій України до складу РФ.

В українському МЗС відповіли, що Москва «вкотре намагається видати бажане за дійсне і підмінити міжнародно визнаний правовий статус власними недолугими адміністративними рішеннями».

У відомстві наголосили: указ чи відомчий наказ Російської Федерації не здатен змінити правовий статус українських територій. Окупація не створює суверенітету, а спроба анексії не породжує територіальних прав.

МЗС зазначає, що рішення ФСБ слід розглядати як черговий елемент послідовної політики адміністративного привласнення тимчасово окупованої території України та створення видимості її «остаточної інтеграції» до складу Росії.

«Показово, що Москва продовжує змінювати формулювання у власних наказах і креслити нові лінії на картах, очевидно, розраховуючи, що такі кроки здатні змінити правовий статус території України. З упевненістю доводимо до відома, що не здатні», — підсумували у відомстві.