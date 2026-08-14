Україна навряд чи отримає достатньо перехоплювачів для Patriot до зими. Світові медіа про російсько-українську війну 14 серпня

Північна Корея може отримувати з українського поля бою реальні дані про те, як її ракети працюють проти сучасної ППО та реальних цілей, йдеться в статті The Independent. На початку серпня КНДР двічі запустила балістичні ракети з району Вонсану з інтервалом у шість днів. Незвичним було те, що Пхеньян не повідомив про ці запуски в державних медіа, зауважує журналістка видання Швета Шарма. Для Північної Кореї це нетипово: успішні або важливі випробування зазвичай активно показують — із фотографіями Кім Чен Ина, характеристиками зброї тощо.

Експерти, з якими поспілкувалася Шарма, припускають, що Пхеньян вдосконалює ракети завдяки бойовому досвіду в Україні, щоб Росія в майбутньому отримала більш ефективну зброю. Йдеться про точність, наведення, надійність, ефект бойової частини і здатність ракети уникати ППО. Останні випробувальні запуски, можливо, були повʼязані із системою KN-23, можливо, модифікованим або модернізованим варіантом. І це вже проблема не лише для України, а потенційно для Європи, йдеться в статті.

Водночас Україна навряд чи отримає достатньо перехоплювачів для Patriot до зими, пише у своїй колонці для The Guardian старший науковий співробітник з прикладних військових наук Королівського інституту обʼєднаних збройних сил Джек Вотлінг. Навіть якщо окремі країни передадуть трохи ракет зі своїх запасів, це нічого не змінить — і Київ вже має готуватися до зими в умовах дефіциту електропостачання. У цьому Вотлінг звинувачує Європу та країни НАТО, які роками знали, що виробництво ракет-перехоплювачів не може задовольнити попит — і саме через них «нависає катастрофа, яка наражає на небезпеку усіх». Зокрема, він критикує країни Альянсу за провал у стратегічному плануванні й повільні інвестиції в розширення оборонно-промислового комплексу.

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