В Італії знайшли картини Сезанна, Матісса і Ренуара — через пʼять місяців після пограбування

Італійські правоохоронці 14 серпня знайшли три картини відомих художників Поля Сезанна, Анрі Матісса і Пʼєра-Огюста Ренуара, викрадені з мистецького фонду поблизу Парми наприкінці березня.
Про це пише італійське медіа ANSA.
Ідеться про картини «Натюрморт із вишнями» Сезанна, «Одаліска на терасі» Матісса та «Риби» Ренуара. Їхня загальна вартість перевищує €9 мільйонів.
Де саме знайшли картини — поки що невідомо. Підрозділ італійських карабінерів лише вказав, що це сталося під час обшуків, проведених за розпорядженням прокуратури. Розслідування у цій справі триває.
- Крадіжка сталася в ніч на 23 березня 2026 року. За даними поліції, четверо чоловіків у масках увірвалися до галереї Фонду Маньїні-Рокка та викрали картини за три хвилини. Це стало однією з наймасштабніших крадіжок предметів мистецтва в Італії за останні роки.