Reuters: Apple навчає власну модель штучного інтелекту для китайського ринку за підтримки Alibaba

Apple розробила велику мовну модель спеціально для китайського ринку. Це відхід від попередньої стратегії компанії, яка покладалася на сторонні моделі для роботи функцій ШІ в Китаї.

Про це Reuters повідомили троє обізнаних із ситуацією співрозмовників.

Модель створювали в партнерстві з Alibaba Group, яка також допомагала Apple з її навчанням. Раніше про розробку Apple власної моделі саме для Китаю не повідомляли. До цього компанія робила ставку переважно на моделі китайських партнерів для впровадження генеративного ШІ в iPhone та інших пристроях. Американські моделі, як-от Claude від Anthropic і ChatGPT від OpenAI, які Apple використовує разом із власними технологіями на інших ринках, у Китаї недоступні.

Очікується, що Apple Intelligence — набір ШІ-інструментів компанії — запустять у Китаї найближчими місяцями після оновлення операційної системи iOS.

Власна модель, адаптована для Китаю, дозволить Apple краще контролювати роботу ШІ на одному з найконкурентніших закордонних ринків. Там компанія втрачає позиції на користь місцевих конкурентів, зокрема Huawei, які активно впроваджують ШІ у свої смартфони.

Запуск Apple Intelligence у Китаї вимагав тривалих регуляторних процедур. Минулого місяця Управління кіберпростору Китаю зареєструвало генеративний ШІ-сервіс Apple, що відкрило шлях до його появи на китайських iPhone.

У китайській версії Apple Intelligence має використовуватися модель Qwen від Alibaba, а також технології Baidu. Сервіс буде доступний на сумісних iPhone, iPad, Mac і Vision Pro.

Минулого тижня Apple опублікувала китайськомовну інструкцію, де пояснила користувачам Mac у материковому Китаї, як підключити Qwen до цифрового асистента Siri та функції Writing Tools. Згодом компанія видалила цю інструкцію без пояснення причин.