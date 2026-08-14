Найбільший у світі електричний літак Heart X1 здійснив перший політ

Шведсько-американська авіабудівна компанія Heart Aerospace здійснила перший політ найбільшого у світі літака з повністю електричною силовою установкою.

Про це Heart Aerospace повідомила на своєму сайті.

Політ відбувся 12 серпня на льотно-випробувальній базі Heart Aerospace X1 в міжнародному аеропорту Платтсбурга, штат Нью-Йорк. Пілотований політ тривав 27 хвилин. За цей час X1 піднявся на висоту приблизно 335 метрів над рівнем землі, а його повністю електрична силова установка забезпечила потужність понад 1 мегават.

Політ проходив відповідно до спеціального сертифіката льотної придатності FAA для експериментальної категорії (SAC-EC). Програма випробування включала руління, зліт, набір висоти, маневрування і посадку. Метою місії було продемонструвати можливість повністю електричного польоту в масштабі, що відповідає потребам комерційної авіації.

X1 працював виключно від акумуляторних батарей та використав електроенергії приблизно на $5 під час свого першого польоту.

X1 — повнорозмірний демонстраційний зразок серійного літака ES-30 компанії Heart. Він призначений для перевірки ключових технологій, аеродинаміки та льотних характеристик, а також можливостей самої Heart Aerospace. ES-30 — звичайний літак з нерухомим крилом на 30 пасажирських місць із гібридно-електричною силовою установкою, який розробляється для сертифікації за стандартами FAA Part 25.

Ввести ES-30 в експлуатацію хочуть у 2031 році. Heart очікує, що літак дозволить скоротити експлуатаційні витрати на понад 40%, як порівняти з традиційними регіональними літаками. Цього планують досягти завдяки нижчим витратам на енергію, меншій потребі в технічному обслуговуванні завдяки спрощеній електричній силовій установці та електрифікованим системам літака, а також вищій готовності та надійності літака завдяки інтегрованій електронній і програмній архітектурі.

Наразі Heart розробляє перший передсерійний ES-30 на своєму експериментальному виробництві в Лос-Анджелесі. Початок льотних випробувань запланований на 2028 рік.