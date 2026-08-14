Politico: Зеленський не може знайти впливового кандидата на посаду посла України у США

Президент Володимир Зеленський намагається знайти достатньо впливову людину, яка стала б послом України у США — однак потенційні кандидати неохоче погоджуються на цю посаду. Також важко знайти достатньо впливову людину.

Про це пише Politico з посиланням на двох колишніх українських високопосадовців і чотирьох депутатів.

Джерела кажуть, що Зеленський прискорив реалізацію своїх планів стосовно кадрових перестановок, щоб запропонувати посаду посла колишній премʼєрці Юлії Свириденко. Однак вона відмовилася, що зірвало його плани.

Інші потенційні кандидати теж не захотіли погоджуватися на цю посаду через необхідність працювати з непередбачуваною адміністрацією Дональда Трампа, додають журналісти. Неназваний колишній український дипломат сказав, що зараз в Україні є «люди, які хочуть отримати цю посаду, але немає нікого, хто справді відповідав би її рівню».

Politico вважає, що Україна може залишитися без посла у США у важкий момент — коли ухвалюють рішення про постачання озброєнь, ППО, логістику й обмін розвідданими та коли можуть обговорювати умови можливого нового мирного процесу.