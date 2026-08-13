Як Росія полює на цивільні судна в Чорному морі. Світові медіа про російсько-українську війну 13 серпня

Чорне море перетворюється на небезпечну зону для світового судноплавства, пише The New York Times. Кореспондент газети Марк Сантора побував в Одесі наприкінці липня й, зокрема, став свідком російської атаки на вантажне судно. Щоб показати, якою небезпечною стала ситуація для цивільних моряків, журналіст розповідає історію турецького балкерного судна «Золотий лев», яке стало однією з десятків мішеней російських атак за останні тижні.

На борту був 28-річний другий помічник капітана Блессон Себастьян. Він розповів NYT, що виріс в Індії, мріючи про море. Себастьян багато разів бував в Україні протягом останніх восьми місяців, але, за його словами, коли судно прибуло минулого місяця, інтенсивність російських атак була значно вищою, ніж під час попередніх рейсів. Екіпаж пришвартувався у сусідньому Чорноморську, щоб уникнути головного порту Одеси. Однак і там моряки не почувалися в безпеці: сусіднє судно атакували дронами, внаслідок чого загинули офіцер і охоронець, розповів Себастьян. Екіпаж «Золотого лева» спав у сталевих укриттях.

19 липня судно завантажили зерном, після чого воно вирушило в рейс. Відходячи від берега, Себастьян бачив сім’ї, які спокійно проводили день на пляжі. Він заспокоював молодших членів екіпажу, які нервували, кажучи, що все буде добре. О 16:30 сирійський капітан судна пішов до своєї каюти молитися, тоді як Себастьян сидів на містку й читав Біблію. Як тільки «Золотий лев» опинився за 6 кілометрів від порту, завили сирени повітряної тривоги, розповідає помічник капітана. Володимир Михайлов, українець, який перебував на борту, щоб вивести судно з гавані (як лоцман), порадив залишити місток, оскільки російські дрони зазвичай цілять у ходову рубку.

Коли Володимир і Себастьян спускалися сходами, російська ракета влучила в корпус. «Пішов вогняний дощ. Це все, — згадував він свої думки. — Це кінець». Володимира відкинуло на Себастьяна, і вони обидва впали на підлогу. Оглушений вибухом, Себастьян затрусив лоцмана, але той не реагував — він помер у нього на руках. Спотикаючись об розтрощену сталь,Себастьян знайшов капітана з важкими опіками та боцмана без тями. Засліплюючий дим валив із машинного відділення. Кілька тих, хто вижив, видряпалися на невеликий човен, який мав повернути Михайлова до порту після виконання обов’язків лоцмана. Унаслідок удару загинули дев’ять членів екіпажу та лоцман Михайлов. Судно затонуло через тиждень.

Вартий уваги й великий репортаж Крістофера Міллера з Одеси для Financial Times, який теж охоплює тему наслідків російських атак по українських портах для світової торгівлі й судноплавства.

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