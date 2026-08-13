В Італії стався вибух на території заводу з виробництва боєприпасів

В Італії на території заводу з виробництва боєприпасів поблизу міста Коллеферро пролунав потужний вибух — його чули за кілька кілометрів навколо.

Про це пише Reuters.

На місці перебували пожежники та поліцейські. Мер італійського міста Джуліо Каламіта повідомив, що ситуація під контролем. Він чекає на підтвердження інформації про те, що внаслідок вибуху ніхто не загинув і не постраждав. Підприємство було зачинене. За словами Каламіти, якби завод працював, «це була б трагедія».

Інцидент стався на підприємстві KNDS Ammo Italy. Там виробляють боєприпаси середнього та великого калібру для сухопутних і військово-морських оборонних систем, а також твердопаливні компоненти для ракет-носіїв космічних апаратів.

Компанія є одним із підрядників за рамковими угодами Європейського оборонного агентства щодо постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, укладеними у 2023 році.