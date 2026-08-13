У Польщі росіянин готував вбивство громадянина України та США. Той був «незручним для режиму Путіна»

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) та поліція затримали росіянина, який за вказівкою спецслужб РФ готував вбивство громадянина США та України у Варшаві.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Polsat News.

За словами Туска, чоловіка затримали ще 7 серпня. В операції взяли участь польські та американські спецслужби. Росіянин планував замах на громадянина з паспортами двох країн — України та США. Польський премʼєр уточнив, що йдеться про людину, яка «була незручною для режиму Володимира Путіна».

У Польщі не назвали імен затриманого та потенційної жертви. Однак Туск уточнив, що «це перший випадок, коли хтось із Росії вирішує атакувати громадянина США на території інших країн НАТО».