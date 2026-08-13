Росіяни вдруге за день атакували пасажирський потяг на Одещині — через це евакуювали понад 500 людей

Росіяни сьогодні вдруге за день вдарили по пасажирському потягу в Березівському районі на Одещині. Рятувальники евакуювали 525 пасажирів, серед них 130 дітей.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Вранці 13 серпня російський реактивний дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда на Одещині. За попередніми даними, загинули машиніст та його помічник.

Також під атакою була Дніпропетровщина. У Нікопольському районі росіяни атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілів. Три удари пошкодили техніку та автомобіль ДСНС. Люди не постраждали. У Павлограді вдарили по логістичній компанії — виникла пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюють.

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Росіяни били по населених пунктах Харківської області безпілотниками та з РСЗВ. В Ізюмі авіабомби пошкодили понад 20 будинків, господарчі споруди та авто. Четверо людей постраждали. У Вербівці також палав будинок. Пожежі виникли й в Чугуївському та Харківському районах.

У Чернігові згоріло авто, понівечені гаражі. Також росіяни вдарили по підприємству «Бандероллю». Люди не постраждали.

У Корабельному районі Херсону дрон атакував 50-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму, уламки влучили в тулуб і кінцівки.

У Запорізькій області були атаковані енергооб’єкти. Без електрики залишилися мешканці Кушугуму. У Михайлівці світло вже відновили.

У Сумах російський «Ланцет» ударив біля багатоповерхівки — пошкодив вікна та балкони. Ще один FPV-дрон атакував АЗС. Без постраждалих.