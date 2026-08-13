За експосолку України в США Стефанішину внесли заставу її колишні колеги по бізнесу (оновлено)

За колишню посолку України в США Ольгу Стефанішину внесли заставу у 6 млн грн. Зробили це її колишні колеги по бізнесу.

Про це «Бабелю» розповіли у ВАКС, а деталі сама Стефанішина раніше повідомила в коментарі УП.

Вона заявила, що ця сума непомірна для неї та її родини. Стефанішина також додала, що її захист подав апеляцію, яка стосується як самого виду запобіжного заходу, так і розміру застави.

Що передувало

3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла України у США, яку вона обіймала із серпня 2025 року. Вона говорила, що піти з посади — це її «власне рішення, продиктоване особистими обставинами».

Першу підозру Стефанішина отримала в жовтні 2019 року у справі НАБУ про тендер на закупівлю послуг у Міністерстві юстиції у 2013 році, де фігурує соратниця експрезидента Віктора Януковича Олена Лукаш.

5 серпня 2026 року антикорупційні органи вручили їй нову підозру — у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автівкою Mercedes, а також оплату авіаквитків і лікування матері.