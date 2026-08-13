Україна попросила в ЄС €220 млн для підтримки фермерів через блокаду портів — у Єврокомісії розглядають це питання

Україна звернулася до Європейської комісії з проханням виділити €220 мільйонів безповоротної допомоги для підтримки малих і середніх агровиробників, які постраждали через проблеми з експортом після російських атак на порти. Єврокомісія підтвердила, що отримала цей запит, але поки не називає термінів рішення. У ЄС хочуть спершу оцінити ситуацію з майбутнім урожаєм, його зберіганням та експортною логістикою.

Про це заявили речники Єврокомісії Луїза Богі та Балаж Уйварі на брифінгу 13 серпня, передає кореспондентка «Бабеля» в Брюсселі.

«Ми уважно стежимо за ситуацією в Чорному морі та блокадою, спричиненою російськими обстрілами. Ми також оцінюємо наслідки, які це має для сільського господарства та економіки загалом», — сказав Уйварі.

Він додав, що Єврокомісія також проводить консультації з українською, румунською та молдовською владою, а також з компаніями, щоб оцінити можливості альтернативних маршрутів експорту через «коридори солідарності».

Речниця Єврокомісії Луїза Богі пояснила, що перед тим як визначити подальші заходи, Брюсселю потрібно оцінити кілька факторів. По-перше, Єврокомісія хоче побачити, як проходитиме український збір урожаю в найближчі місяці. По-друге, оцінити, як обсяги врожаю співвідноситимуться з доступними потужностями для його зберігання.

І по-третє, отримати чітке уявлення про експортну логістику, зокрема про маршрути через Чорне море та поточне функціонування «коридорів солідарності».

«Я не можу назвати вам конкретні терміни. Нам усе ще потрібно провести аналіз, а потім ми запропонуємо конкретні рішення», — сказала Богі.

Що передувало

Міністерство аграрної політики та продовольства 7 серпня опублікувало заяву, в якій просить у Єврокомісії €220 млн для підтримки фермерів через блокаду портів.

Ці кошти хочуть спрямувати на державну програму «Доступні кредити 5—7—9%», яка передбачає пільгове кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу. Цей крок має допомогти підприємствам, які через російські атаки на порти Великої Одеси втратили можливість безперешкодно експортувати продукцію, отримати кошти для продовження роботи й проведення осінньої посівної кампанії.

Тривале блокування роботи портів створює масштабну фінансову кризу для аграрного сектора. За даними міністерства, у 2026—2027 маркетинговому році Україна має експортувати близько 64,4 млн тонн аграрної продукції. Водночас через тривалі обмеження роботи морських портів експорт може скоротитися майже вдвічі — до близько 29,6 млн тонн.

Уже в жовтні потужності для зберігання врожаю можуть бути повністю заповнені, а до листопада понад 9 мільйонів тонн зерна та олійних культур ризикують залишитися без складів для їхнього зберігання.