В Україну повернули тіла 261 загиблого. РФ стверджує, що всі вони — українські військові

В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Коордштаб з питань поводження з військовополоненими.

Фахівці проведуть необхідні експертизи, щоб встановити особи загиблих. Під час попередніх обмінів виявлялося, що росіяни передавали Україні також тіла військових армії РФ.

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Минулого року тодішній МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.