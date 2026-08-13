Inzhur запустив фонд, через який українці зможуть інвестувати у виробництво дронів Vyriy Industries

Компанія Inzhur запустила фонд для інвестицій в оборонку. Перший партнер — виробник дронів Vyriy Industries, компанія планує залучити до 5 мільярдів гривень. Долучитися до фінансування зможе будь-хто.

Про це йдеться в релізі компаній.

Механіка проста: інвестор купує сертифікати фонду Inzhur MilTech, фонд інвестує залучені кошти в корпоративні облігації Vyriy Industries, а компанія спрямовує цей капітал на масштабування виробництва і закупівлю компонентів. Прогнозована середньорічна проста дохідність фонду становить 25–29% річних у гривні. Мінімальна інвестиція — від 1 000 гривень.

Долучитися можна до 31 грудня 2026 року, а сама інвестиція триватиме до липня 2029 року з можливістю для інвесторів вийти з неї раніше.

Навіщо це виробнику і фронту

Потреби Сил оборони у безпілотних системах зростають щодня, а темп виробництва залежить від обсягу обігових коштів: компоненти закуповуються, а виробничі процеси забезпечуються наперед. Залучений капітал дозволяє компанії не обмежувати масштабування власними оборотами та швидше відповідати на запити фронту.

«Усі роки війни в оборонці можна було або воювати, або донатити. Ми з Inzhur запускаємо третій, прогресивний варіант — інвестувати у знищення ворога. Ви даєте ресурс, ми на нього робимо дрони, військові знищують ними окупанта, а ви на цьому заробляєте. Це перший інструмент в Україні, де ваша дохідність прямо залежить від того, на скільки росіян стало менше», — каже Олексій Бабенко, засновник і CEO Vyriy Industries.

Засновник та СЕО Inzhur Андрій Журжій розповів, що для Vyriy Industries компанія планує залучити до 5 мільярдів гривень: при цьому за весь 2025 рік у всій країні було випущено корпоративних облігацій на 4,7 мільярда гривень.

Яка різниця між інвестицією Inzhur Miltech і ОВДП?

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — це фактично позика державі: кошти надходять до державного бюджету, а повернення інвестиції та виплату доходу забезпечує держава. Інвестор при цьому не визначає, на що саме підуть його гроші.

Через Inzhur Miltech інвестор фінансує конкретну приватну оборонну компанію — Vyriy Industries. Фонд вкладає залучені кошти в її корпоративні облігації, а компанія спрямовує їх на масштабування виробництва.

Дізнатися всі умови та розрахувати прогнозований дохід можна на сторінці фонду Inzhur MilTech.