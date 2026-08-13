WSJ: Apple купуватиме новини для нової Siri на базі ШІ — видавцям пропонують сотні мільйонів доларів

Компанія Apple веде переговори з медіа про багаторічні угоди для того, щоб оновлений голосовий асистент Siri на базі штучного інтелекту мав доступ до актуальних і перевірених новин.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Умови відрізняються від звичних ринкових угод: Apple пропонує платити видавцям не фіксовану суму за весь архів, а нараховувати кошти за кожну залучену статтю чи новину. На це планують спрямувати сотні мільйонів доларів.

Точність і перевірені джерела для Apple зараз критичні. Наприкінці 2024 року компанія протестувала ШІ-дайджести новин, але інструмент почав видавати вигадані заголовки. Через це функцію довелося терміново вимкнути на понад рік.

Розумнішу Siri з глибокою інтеграцією ШІ обіцяють випустити наприкінці цього року.