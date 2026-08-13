«Євробачення» офіційно заборонили проводити у країнах у стані війни. Які ще нові правила конкурсу у 2027 році

Європейська мовна спілка (EBU) оновила правила «Євробачення-2027», яке має відбутися в Болгарії. Зміни стосуються безпеки проведення конкурсу, живого вокалу і віку учасників.

Нові правила опублікували на офіційному сайті конкурсу 12 серпня.

Відтепер країна-переможниця автоматично не зможе приймати Євробачення, якщо збройний конфлікт, геополітична ситуація чи інші обставини суттєво загрожуватимуть безпеці та стабільності країни або регіону.

За потреби EBU може провести незалежну оцінку безпекової ситуації в регіоні країни-переможниці. Якщо її визнають непридатною для проведення конкурсу, організатора оберуть серед інших мовників.

У 2022 році український гурт Kalush Orchestra переміг на «Євробаченні», однак через повномасштабну війну EBU вирішила, що Україна не може безпечно прийняти конкурс наступного року. У результаті «Євробачення-2023» провели в Ліверпулі у Великій Британії — британський мовник BBC організував конкурс від імені України. Тепер ситуацію, яка вже сталася з Україною, формально закріпили в правилах конкурсу.

Також нові правила «Євробачення» наступного року стосуються вокалу учасників. Головний вокаліст має виконувати основну мелодію наживо. Фонові та попередньо записані елементи дозволені, але вони не можуть замінювати або суттєво підсилювати живий вокал.

Ще одна зміна стосується віку учасників. Із 2027 року на «Євробаченні» зможуть виступати лише артисти, яким на момент першої репетиції виповнилося щонайменше 18 років. Раніше мінімальний вік становив 16 років.

В EBU пояснили, що оновлення правил має зробити конкурс більш безпечним, прозорим і передбачуваним для учасників та організаторів.