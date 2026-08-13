Росіяни вночі запустили по Україні 133 дрони. Скільки збила ППО і які наслідки в регіонах

У ніч проти 13 серпня російські війська запустили по Україні 133 безпілотники. ППО вдалося збити 111 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Незбиті цілі влучили в 15 місцях, у 16 — впали уламки. Зокрема, реактивними дронами росіяни атакували Чернігів. Під ударом були гаражі та два підприємства, минулося без постраждалих.

На Дніпропетровщині від російських обстрілів за ніч постраждали пʼятеро людей. У Кам’янському, Нікопольському і Павлоградському районах є руйнування.

На Одещині під ударом була портова інфраструктура Ізмаїльського району — зайнялася пожежа. Від атаки постраждала 18-річна дівчина — її госпіталізували у важкому стані.

Уже зранку російські КАБи атакували Запорізьку область. Постраждав 65-річний мешканець Новоіванівки, зруйновані та побиті житлові будинки.