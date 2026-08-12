Німецькі правозахисники подали скаргу на Meta через смарт-окуляри Ray-Ban. Чому

Німецька правозахисна організація HateAid подала скаргу на компанію Meta через смарт-окуляри Ray-Ban з камерою. Вони стверджують, що ці пристрої порушують закон про конфіденційність.

Про це пише Reuters.

Скаргу передали спеціалізованому підрозділу прокуратури Франкфурта ZIT, який має зʼясувати, чи є підстави для повноцінного розслідування. HateAid заявила, що її скарга ґрунтується на положеннях федерального закону про захист цифрових даних, який забороняє продаж комунікаційних пристроїв, призначених для непомітної зйомки людей.

Правозахисна організація HateAid скаржиться на те, що неможливо зафіксувати момент, коли користувач розумних окулярів починає запис. На першому етапі слідчі мають визначити, чи відповідають технічні характеристики окулярів критеріям пристроїв для прихованого запису та чи є достатні юридичні підстави для поглибленого розслідування.

У документі згадали не лише керівництво Meta, там також звернули увагу на виробника окулярів EssilorLuxottica й великих продавців Fielmann, Apollo-Optik, Mister Spex і MediaMarkt.