Правоохоронці накрили майже сотню шахрайських колцентрів

Правоохоронці провели 411 обшуків та припинили діяльність 94 шахрайських колцентрів. У приміщеннях поліцейські виявили 1 794 повністю обладнані робочі місця. 26 фігурантам уже повідомили про підозру.

Про це повідомила Нацполіція.

Операцію проводили Нацполіція, СБУ та Офіс генпрокруора. Вони вилучили 3 336 компʼютерів, 1 346 телефонів, понад 5 200 SIM-карток, 90 банківських карток, засоби доступу до 20 криптогаманців та 22 автомобілі. Також вилучили близько $2 млн, €64 тисяч, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках та ювелірні вироби.

Поліцейські відпрацювали 867 адрес можливого функціонування шахрайських колцентрів. Крім того, встановлено 67 фінансових інструментів вчинення кримінальних правопорушень: 40 банківських карток / рахунків, 12 криптовалютних гаманців, 15 людей-дропів.

Правоохоронці виявили розгалужену інфраструктуру, яка системно ошукувала людей. У колцентрах діяли адміністратори, оператори та інші учасники схем, використовувалися готові сценарії розмов, бази потенційних потерпілих, спеціальне програмне забезпечення та інструменти, щоб приховувати і потім виводити гроші.

Схеми відрізнялися, однак усі були спрямовані на те, щоб отримати від потерпілих гроші або доступ до їхніх рахунків.

В одних випадках оператори телефонували від імені банків та повідомляли про нібито підозрілі операції або загрозу блокування рахунку. В інших — представлялися брокерами й переконували вкладати кошти у фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи. Частині потерпілих обіцяли допомогти повернути гроші, які ті вже раніше втратили через шахраїв.

Людей переконували переказувати кошти на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити, повідомляти реквізити банківських карток і коди підтвердження, а також встановлювати програми віддаленого доступу до телефонів та комп’ютерів.

Окремі колцентри спеціалізувалися на пошуку людей, які цікавилися інвестуванням. Їхні контактні дані збирали у бази, які надалі використовували для шахрайських дзвінків або продавали іншим колцентрам.

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Ще один виявлений напрям — продаж біологічно активних добавок без призначення лікаря. Самі ліки за своїм хімічним складом не мали лікувальних властивостей. Оператори пропонували їх людям як засоби для лікування різних захворювань, хоча продукцію реалізовували без призначень та рекомендацій лікарів.

Частина колцентрів була орієнтована на громадян інших держав. Зокрема, в одному з проваджень українські поліцейські спільно з німецькими колегами документують діяльність мережі, яка ошукувала громадян Європейського Союзу. Потерпілих переконували інвестувати через фіктивні брокерські платформи та встановлювати програми віддаленого доступу. Після цього їхні гроші переказували через криптовалютні біржі на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.

Дії фігурантів кваліфікуються залежно від їхньої ролі та обставин вчинення злочинів, зокрема за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальне покарання за інкриміновані злочини — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.