Українські війська вдарили по військово-морській базі в Новоросійську реактивними дронами та ракетами

Українські підрозділи цієї ночі атакували військово-морську базу в Новоросійську — за 300 км від фронту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

По базі били реактивними дронами «Паляниця», ракетами «Нептун» і морськими безпіотниками. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту.

OSINTи також писали, що було влучання в зерновий елеватор. Після атаки в місті спалахнули пожежі. Також цієї ночі вибухи лунали у Криму.

Reuters із посиланням на джерела також писало, що зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після української атаки. Власник термінала Demetra Holding підтвердив, що удар його пошкодив.