FT: Віцепрезидент США Венс у розмові з президентом Зеленським попросив припинити атаки на танкери в Чорному морі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 31 липня під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським попросив Україну припинити бити по нафтових танкерах в акваторії Чорного моря.

Про це пише Financial Times із посиланням на українських чиновників.

Зокрема, Вашингтону не подобалося, що Україна дестабілізує нафтові ринки та бʼє по американських компаніях. Це повʼязано з тим, що Україна била по суднах, які перевозили нафту з Казахстану до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), що розташований у порту Новоросійськ.

Великі американські енергетичні компанії Chevron і ExxonMobil мають частки в Каспійському трубопровідному консорціумі й у західних казахстанських нафтових родовищах. Через українські атаки в липні на КТК завантажували тільки 1,3 мільйона барелів нафти на день, що на понад 300 тисяч барелів менше, ніж у червні.

Джерело Financial Times повідомило, що Україна погодилася на прохання Венса, оскільки Київ хоче отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.