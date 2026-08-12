У митній службі США планують витратити до $20 млн на рукавички, які бʼють струмом

В Імміграційній та митній службі США (ICE) планують витратити до $20 мільйонів на рукавички, які бʼють електричним струмом.

Про це пише The Guardian.

ICE хоче закупити тисячі рукавичок для офіцерів та агентів в американської компанії Compliant Technologies LLC до березня 2027 року. Рукавички Glove створюють трьохсекундний електричний імпульс, який викликає біль, проте не залишає опіків і шрамів.

Для того щоб активувати рукавички, потрібно натиснути перемикач і доторкнутися до шкіри. Правозахисникам не подобається така ідея, вони наголошують, що співробітників ICE раніше вже критикували за безконтрольне застосування сили.

Раніше ці рукавички застосовували в американських вʼязницях. Проте виробник наголошує, що рукавички не потрібно використовувати без належної причини або застосовувати проти дітей, вагітних, людей з інвалідністю чи похилого віку.