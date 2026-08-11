Зеленський ігнорує Косово, хоча воно підтримує Україну. Світові медіа про війну 11 серпня

Україна має активніше підтримувати Косово, навіть якщо поки не готова визнати його незалежність. Про це у колонці для Balkan Insight пише колишній керівник апарату президента Косова та член Ради безпеки Косова Блерім Вела. Автор критикує зовнішню політику Володимира Зеленського на тлі його візиту до Белграда й зауважує, що на відміну від Сербії Косово від перших днів повномасштабного вторгнення підтримало Україну: запровадило санкції проти РФ, надало прихисток біженцям та журналістам, передало бронетехніку й мінометні боєприпаси, бере участь у навчаннях українських військових і розмінуванні.

Приштина робить це не заради дипломатичної «угоди» чи швидкого визнання, а через власну історію та розуміння того, що таке агресія великої держави-сусідки, зазначає Вела. Він також закликає Київ чітко розділяти інтервенцію НАТО в Косові 1999 року (яка була відповіддю на масові злочини проти цивільних) та загарбницьку війну Росії проти України. Адже російська логіка приблизно така: Захід втрутився в Косово, Приштина проголосила незалежність у 2008-му — отже, Росія нібито теж має право втручатися у Грузію, Україну. Автор пропонує президенту України не обов’язково негайно визнавати Косово, але значно активніше співпрацювати з ним і чітко відмежувати українську позицію від сербської політики щодо Косова. Зокрема, Київ міг би створити регулярні політичні консультації, розширити співпрацю парламентів, громадянського суспільства та медіа. Поглибити співпрацю у сфері оборони та свободи медіа. Також, можливо, створити представницький або контактний механізм України в Косові, який дозволив би підтримувати постійний політичний діалог навіть без дипломатичного визнання.

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