Росіяни скинули чотири керовані авіабомби на Суми та били по Дніпропетровщині і Харківщині — є загиблий та постраждалі

Російська армія скинула чотири керовані авіабомби на Суми — загинув чоловік. Також росіяни били по Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині — є постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

У Сумах атака також пошкодила та зруйнувала близько 20 приватних будинків та цивільні об’єкти.

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Через ракетний удар на Харківщині постраждали дві людини.

Від ударів по Чайчиному, Херсону та Киселівці на Херсонщині постраждали 9 людей. Удари пошкодили будинки, лікарню, будинок культури, магазин та автівки.

На Дніпропетровщині постраждала одна людина. Атаки пошкодили будинки, автівки та підприємство. Також спалахнула пожежа.