«Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через нічну атаку. Через удар загинули семеро працівників заводу

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через нічну атаку. Росіяни вдарили по працівниках заводу, які йшли в укриття, — семеро загинули.

Про це повідомила компанія «Метінвест», до якої належить «Запоріжсталь».

Постраждав ще 21 працівник «Запоріжсталі». Загалом через нічний удар по Запоріжжю кількість постраждалих збільшилась до 24 людей. Завтра у Запорізькій області оголосили День жалоби.

Інші виробничі майданчики запорізьких підприємств «Метінвесту» працюють на знижених потужностях.

Getty Images / «Бабель»

Вдень 11 серпня росіяни продовжили бити по Україні. У Краматорську вони вдарили по церкві — загорівся купол храму. Рятувальники загасили пожежу.

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Також російська армія влучила у вантажівку з олією на Одещині — загинули двоє людей, ще троє постраждали. Через атаку вантажівка та легковик загорілись.