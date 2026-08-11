Росіяни запускали вночі по Україні «Циркони», «Іскандери» та дрони. У Запоріжжі 6 загиблих

У ніч на 11 серпня війська Росії атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер»-М / KN-23 та 120 дронами «Шахед». Основний напрямок удару — Київщина і Запоріжжя.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 98 БпЛА «Шахед», «Гербера» та інших типів на півночі, півдні та сході країни. Ракети збити не вдалось.

Дрони та ракети поцілили по 21 локації, у пʼяти місцях впали уламки.

Найбільше постраждало Запоріжжя. Там загинули шість людей, ще 19 отримали поранення. Пошкоджені чотири багатоквартирніх будинки та нежитлові будівлі.

Київ обстріляли балістикою, росіяни поцілили, серед іншого, біля дитячої лікарні в Шевченківському районі та пошкодили газову трубу. За іншою адресою через атаку зруйнований склад, там пожежа.

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З вечора під ударом була також Дніпропетровщина. Три людини загинули, пʼятеро поранені. Серед загиблих — 15-річний підліток. Також постраждала 7-річна дівчинка.