Генштаб: За останню добу росіяни втратили на фронті 1 190 військових і чотири танки

Росіяни втратили за останню добу на війні проти України 1 190 військових, чотири танки та десятки одиниць іншої техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без чотирьох бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, однієї реактивної системи залпового вогню, двох ППО, девʼяти наземних робототехнічних комплексів, 1 578 БпЛА, 307 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також трьох одиниць спецтехніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.