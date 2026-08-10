Як Київ шукає спільну мову з союзниками Москви — і навіщо це потрібно. Світові медіа про війну 10 серпня

Україна розширює коло партнерів і намагається домовлятися навіть із країнами, які зберігають тісні зв’язки з Росією, йдеться в аналітичній статті TVP World про візит українського президента до Белграда. Сербія не запровадила санкцій проти Москви, залежить від російського газу, підтримує контакти з Володимиром Путіним і не збирається ставати близьким союзником Києва. Однак після зустрічі Володимира Зеленського з Александаром Вучичем Белград пообіцяв Україні гуманітарну допомогу, участь у відбудові та переговори про зону вільної торгівлі. Вучич також заявив про підтримку вступу України до ЄС. Для Києва це важливо не тому, що Сербія нібито обрала Україну замість Росії, а тому, що Україна змогла отримати практичну співпрацю від держави, яка продовжує говорити з Москвою. TVP World називає такі країни «корисними нейтралами». До цієї групи видання також відносить Саудівську Аравію, Катар, ОАЕ, Південну Африку та Азербайджан. Вони зберігають зв’язки з Росією, але можуть допомогти Україні з енергетикою, інвестиціями, торгівлею, оборонним виробництвом або дипломатією.

Ця стратегія стала важливішою через зміну підходу США: підтримка Вашингтону за Дональда Трампа стала більш умовною та прагматичною, тому Київ шукає додаткові опори, йдеться в матеріалі. Україна дедалі частіше приходить на переговори не лише з проханнями, а й із власними пропозиціями, як-от оборонні угоди про боротьбу з дронами, військову підготовку і спільне виробництво зброї. Натомість Україна шукає паливо, інвестиції та ракети для ППО. Схожу модель Київ застосовує з іншими країнами: Азербайджану пропонує військові технології та досвід, Південній Африці — продовольчу співпрацю, а країнам Африки — зерно в межах програми «Зерно з України». Водночас у цієї стратегії є межі: Україна все ще залежить від Європи та США у питаннях передової зброї, перехоплювачів Patriot, розвідки, бюджетної підтримки та гарантій безпеки. Тож жодні з цих відносин не можуть стати повноцінною альтернативою підтримці Заходу, підсумовує видання.

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