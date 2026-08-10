Фанати «Гаррі Поттера» змусили змінити маршрут кабелю між Британією та Ірландією, бо він пролягав через «могилу» Доббі

Шанувальники «Гаррі Поттера» домоглися зміни маршруту лінії електропередачі між Великою Британією та Ірландією, яку мали прокласти через місце, що вважають меморіалом героя франшизи — домашнього ельфа Доббі.

Про це розповів Саймон Людлам — генеральний директор компанії Etchea Energy, яка займалася цим проєктом, пише BBC.

Міжсистемна лінія Greenlink вартістю £430 мільйонів зʼєднує електромережі Великої Британії та Ірландії за допомогою кабелю довжиною приблизно 200 км на пляжі Фрешвотер-Вест у Пембрукширі, Уельс. Саме там у фільмі «Гаррі Поттер і Дари смерті» знімали сцену смерті вигаданого персонажа Доббі.

Після виходу фільму шанувальники почали приїжджати туди, щоб залишати на символічній могилі ельфа розфарбовані камінці з написами.

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Спочатку кабель планували прокласти безпосередньо через це місце, маршурт погодили з місцевою владою. Однак ще до початку будівництва Людлам в інтервʼю ВВС показав маршрут, яким пройде кабель. І тоді його компанія отримала «сотні дзвінків» від обурених фанатів.

За словами Людлама, спочатку він навіть не розумів таку реакцію людей, бо не знав, хто такий Доббі. Після пояснень команди компанія вирішила змінити маршрут лінії електропередачі так, щоб він оминув «могилу» Доббі.

«Багато людей були дуже задоволені, і тепер проєкт рухається далі — Доббі щасливий», — сказав він.

Warner Bros.

Цікаво, що неподалік нового маршруту кабелю археологи виявили сліди поселення бронзової доби. У траншеях знайшли фрагмент перевернутої керамічної посудини, яку датують приблизно 1700—1500 роками до н. е. і пов’язують із похованнями.

Greenlink Connector запустили у 2025 році, і тепер він може забезпечувати електроенергією 380 тисяч будинків, «не оскверняючи могили Доббі».