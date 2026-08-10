САП: Міноборони вперше за пів року звернулося до НАБУ з проханням проаналізувати корупційні ризики в оборонці

Міністерство оборони України вперше за останні пів року звернулося до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) з проханням проаналізувати корупційні ризики в оборонній сфері.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко на спільному брифінгу з директором НАБУ Семеном Кривоносом.

«За останні пів року Міністерство вперше звернулося до НАБУ, щоб вони їм дали аналіз ризиків, де можлива корупція в оборонці. Вони [НАБУ] їм надали такий аналіз. Та лише в симбіозі, коли Міністерство також вживає для цього заходів, можна зменшити цю корупцію», — сказав Клименко.

За словами Клименка, антикорупційні органи можуть розслідувати конкретні корупційні випадки, але для системного подолання проблеми потрібні адміністративні рішення Міноборони та зміни в самій системі закупівель. Відомствам не вистачає детективів і прокурорів, щоб опрацювати таку кількість справ, тому подолання корупції можливе лише у симбіозі з іншими держустановами, додав керівник САП.

Клименко визнав, що корупція в оборонній сфері існує, зокрема, йдеться про відкати під час закупівлі дронів.

«Не може компанія виграти без відкату. Для цього потрібно запроваджувати адміністративний ресурс, тобто прозорі конкурси і прозорі закупівлі, щоб перемагала компанія, яка пропонує якісний і дешевший товар», — зазначив керівник САП.

Голова НАБУ Семен Кривонос додав, що оборона є одним із найвищих пріоритетів для НАБУ і САП, і на розслідування корупції в цій сфері спрямовують найбільше ресурсів — адже це безпосередньо підриває обороноздатність України.

Серед ризиків Кривонос назвав, зокрема, змову під час закупівель, знищення конкуренції та приховану участь впливових посадовців у компаніях-постачальниках озброєння.

«На перший погляд, це може виглядати як звичайний величезний контракт. Але питання в тому, як цей контракт отримано, і в тому, що фактично завдяки отакій політиці знищена конкуренція. І це дуже важко розслідувати і доводити», — додав керівник НАБУ.