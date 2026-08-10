Британські розвідувальні дрони передавали технічні дані на IP-адресу в Китаї

Розвідувальні безпілотники K3 Scout, які використовує Королівська морська піхота і британські спецпризначенці, були оснащені камерами з китайськими компонентами, що передавали технічні дані на IP-адресу в Китаї.

Про це пише The Telegraph.

Камери надсилали так звані heartbeat-сигнали — інформацію про те, що пристрій підключений до мережі та працює. Після виявлення проблеми Міністерство оборони Британії відключило камери від інтернету.

Дрони постачає британська оборонна компанія Kraken Technology Group, яка закупила камери в стороннього виробника. У компанії заявили, що після перевірки не виявили доказів передачі конфіденційної інформації за межі визначених каналів. Міноборони Британії заявило, що розслідування не виявило доступу до військових даних.

Водночас неназваний представник британського оборонного відомства розповів The Telegraph, що K3 Scout були частиною майбутнього оборонного пакета, який Британія планує використовувати для свободи судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, підготовка до можливої операції в Перській затоці вже проводилася із застосуванням цих безпілотників.

Також співрозмовник Telegraph припускає, що камери були активними навіть тоді, коли дрон не використовувався, і могли записувати розмови британських військових.