Генштаб: Росіяни втратили на фронті за останню добу майже 1 500 військових і два танки

На війні проти України за останню добу росіяни втратили приблизно 1 470 військових, два танки і десятки одиниць іншої техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни позбулися 13 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, шістьох реактивних систем залпового вогню, двох ППО, десятьох наземних робототехнічних комплексів, 1 746 БпЛА, 461 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також шістьох одиниць спецтехніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називавцифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.