У КМДА спростували, що вирубують дерева технікою для ЗСУ

У Київській міській державній адміністрації спростували, що на Теремках у Києві дерева вирубують технікою для ЗСУ.
Про це КМДА написала в телеграмі.
Напередодні волонтер Сергій Стерненко опублікував фото спецтехніки з прапорами України та Британії. На машинах «Київзеленбуду» також видно наліпку з написом «ЗСУ».
У КМДА та «Київзеленбуді» заявили, що техніку справді виготовили в Британії, але це не гуманітарка. А наліпки інформують, що продавець спрямовує частину прибутку на допомогу ЗСУ.
- У Києві під КМДА й сьогодні тривають протести через те, що влада вирубує дерева задля будівництва тепломережі, яка повинна забезпечити Теремки теплом узимку під час кризових ситуацій.
- Місцеві хочуть, аби маршрут тепломережі змінили, а також вимагають від КМДА дозвільних документів. У мережі повідомляють про випадки, коли протестувальників навіть силоміць витягували з парку.