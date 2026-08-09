У КМДА спростували, що вирубують дерева технікою для ЗСУ

У Київській міській державній адміністрації спростували, що на Теремках у Києві дерева вирубують технікою для ЗСУ.

Про це КМДА написала в телеграмі.

Напередодні волонтер Сергій Стерненко опублікував фото спецтехніки з прапорами України та Британії. На машинах «Київзеленбуду» також видно наліпку з написом «ЗСУ».

У КМДА та «Київзеленбуді» заявили, що техніку справді виготовили в Британії, але це не гуманітарка. А наліпки інформують, що продавець спрямовує частину прибутку на допомогу ЗСУ.