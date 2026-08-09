У Генштабі Болгарії вважають, що український дрон міг опинитись на території країни через РЕБ

У Болгарії вважають, що український дрон-приманка «Майя» міг опинитися на території їхньої країни під впливом засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив начальник Генерального штабу Болгарії адмірал Еміл Ефтімов, пише БГНЕС.

За словами Ефтімова, наразі жодні факти не вказують на те, що інцидент був навмисним. Апарат, який зараз вважають українським дроном-приманкою, ймовірно, збився з курсу. Пошкоджень на місці падіння не зафіксували.

У Генштабі Болгарії додали, що цей інцидент є «наслідком ведення бойових дій неподалік кордонів» країни.

Вчора прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив, що безпілотник упав за 100 метрів від кордону з Румунією — біля колишнього пункту пропуску «Кардам», що за кілометр від болгарської компресорної станції Трансбалканського газопроводу.

Дрон упав у полі з соняшниками, після вибуху здійнявся чорний дим. Постраждалих чи пошкоджень немає.