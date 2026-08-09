Генштаб: За добу росіяни втратили на війні ще понад 1 130 військових і чотири бронемашини

Упродовж минулої доби, 8 червня, російська армія втратила ще 1 130 своїх військових і два танки на війні в Україні.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також росіяни втратили чотири бойові бронемашини, 41 артилерійську систему, чотири РСЗВ, девʼять наземних робототехнічних комплексів, 1 751 БпЛА оперативно-тактичного рівня, один корабель, 358 одиниць автомобільної техніки і одну — спеціальної.

Російські втрати 8 серпня Генштаб ЗСУ/Facebook

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.