Росіянам дали наказ влаштувати «вільне полювання» на автомобілі на Херсонщині

Російські військові отримали вказівку розпочати «вільне полювання» за автомобілями на Херсонщині.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни вже збільшили кількість операторів дронів у регіоні та планують активно використовувати безпілотники з керуванням через оптоволокно.

Особливу увагу окупанти приділятимуть автомобілям, які за зовнішніми ознаками нагадують транспорт Сил оборони України.

Прокудін також попередив про підвищений ризик ударів поблизу місць, де скупчуються цивільні автомобілі, зокрема біля супермаркетів, ринків та автозаправних станцій.