Bloomberg: Пентагон планує витратити щонайменше $400 млн на лазери для боротьби з дронами

Пентагон планує придбати в компанії AeroVironment Inc. лазери для боротьби з дронами щонайменше на $400 млн.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Армія США хоче отримати десятки систем Locust — ця система за допомогою ШІ відстежує, ідентифікує та допомагає операторам знищувати малі й середні дрони високоенергетичним лазером.

За даними Bloomberg, американські війська хочуть опанувати способи протидії БпЛА на тлі війни в Україні та напруги довкола Ірану. Також у заяві йдеться, що США хочуть розгорнути і самі дрони — Пентагон прагне прискорити й розширити їхнє виробництво.

У 2026 році під час випробування системи Locust вона випадково націлилась на дрон Митної та прикордонної служби США на кордоні Техасу з Мексикою — і збила цей безпілотник.