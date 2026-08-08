Генштаб: За добу росіяни втратили на війні ще понад 1 100 військових і чотири танки

Упродовж минулої доби, 7 червня, російська армія втратила ще 1 190 своїх військових і чотири танки на війні в Україні.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили одну бойову бронемашину, 58 артилерійських систем, одну РСЗВ, шість засобів ППО, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1 751 БпЛА оперативно-тактичного рівня, один корабель, 349 одиниць автомобільної техніки і дві — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.