Український бренд Gunia видалив спортсмена Ґеоргія Ґудзя з фотоабетки до Дня Незалежності після скандалу в інтернеті

Український бренд Gunia після скандалу в інтернеті видалив з фотоабетки до Дня Незалежності багаторазового чемпіона світу з ММА Ґеоргія Ґудзя.

Конфлікт розпочався після того, як Gunia Project презентував проєкт до Дня Незалежності — він присвячений абетці видатного українського художника-графіка Георгія Нарбута. Там під кожною літерою — видатний українець з числа військових, спортсменів, співаків, науковців тощо.

Під буквою «Ґ» спочатку був зображений чемпіон світу з ММА Ґеоргій Ґудзь. Після публікації абетки він виклав у себе в соцмережах своє фото на тлі фотопроєкту Gunia під пісню російськомовного гурту «Каспійський груз». Фото він також підписав російською.

Після цього в соцмережах спалахнув конфлікт через те, що люди побачили на його сторінці фото з російським виконавцем Guf, який замовчує війну, і під пісні інших таких самих російських артистів.

Бренд відреагував на конфлікт і написав у соцмережах, що вони виключили Ґудзя зі списку проєкту, бо «упустили важливі речі в його публічній комунікації».

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У коментарі «Суспільному» в Gunia Project сказали, що літера «Ґ» у абетці залишиться пустою — вона буде нагадуванням про помилку бренду та відповідальність за неї.