Відтепер продукти для ЗСУ перевірятимуть ще до доставки у військові частини. У Міноборони реформують систему харчування

Міноборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинають реформувати систему харчування у війську. Серед змін — продукти для ЗСУ перевірятимуть ще до доставки у військові частини.

Про це пише Міноборони України.

До відправки їжі у військо її перевірятимуть на розподільчих центрах. Також тепер продукти та логістичні послуги будуть закуповувати окремо. У Міноборони зазначили, що це потрібно, аби «зробити ціноутворення повністю прозорим».

У Міноборони додали, що готують наступні етапи реформи харчування — військові самі будуть замовляти страви, а не продукти, через DOT-Chain Food. Це потрібно, щоб система автоматично розраховувала кількість інгредієнтів відповідно до рецепта і кількості військових у частині.

Також планують розробити цифровий збірник рецептів, щоб спростити роботу кухарів.

У заяві йдеться, що перші зміни почнуть діяти вже цього року — спочатку у військових частинах у кількох регіонах, згодом цей список розширять.