Reuters: Росія імпортувала майже 30 тисяч тонн нафтопродуктів з Південної Кореї

Наприкінці липня трейдери відвантажили з Південної Кореї до Росії майже 30 тисяч тонн нафти.
Про це пише Reuters.
За даними сервісів відстеження Kpler і Vortexa, щонайменше два танкери були завантажені нафтопродуктами. Їх перекачали з резервуарів у контейнерному порту Ульсан, надалі вони прямували до Далекого Сходу Росії. Два джерела, які обізнані із ситуацією, зазначили, що серед доставленого пального є дизель, ще одне джерело сказало, що там також був авіаційний гас.
Попередня поставка з Північно-Східної Азії до Росії становила орієнтовно 270 барелів (22 тисячі барелів) авіаційного гасу. Її в лютому 2022 року доставили з міста Йосу в Південній Кореї до Владивостока на Далекому Сході Росії.
- У Росії триває паливна криза на тлі атак України по НПЗ. З 1 квітня в Росії діє заборона на експорт бензину, а на початку червня російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного гасу.
- Раніше Reuters із посиланням на джерела писало, що країна в червні планує імпортувати пальне морем з Азії. РФ ще у 2025 році розглядала таку можливість, але зрештою вистачило внутрішніх потужностей. Також росіяни вели переговори про імпорт 50 тисяч тонн бензину A-92 з Казахстану.