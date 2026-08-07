Reuters: Росія імпортувала майже 30 тисяч тонн нафтопродуктів з Південної Кореї

Наприкінці липня трейдери відвантажили з Південної Кореї до Росії майже 30 тисяч тонн нафти.

Про це пише Reuters.

За даними сервісів відстеження Kpler і Vortexa, щонайменше два танкери були завантажені нафтопродуктами. Їх перекачали з резервуарів у контейнерному порту Ульсан, надалі вони прямували до Далекого Сходу Росії. Два джерела, які обізнані із ситуацією, зазначили, що серед доставленого пального є дизель, ще одне джерело сказало, що там також був авіаційний гас.

Попередня поставка з Північно-Східної Азії до Росії становила орієнтовно 270 барелів (22 тисячі барелів) авіаційного гасу. Її в лютому 2022 року доставили з міста Йосу в Південній Кореї до Владивостока на Далекому Сході Росії.