OpenAI скасовує ліміт на текстові чати в ChatGPT для безплатних тарифів і додає кнопку «глибокого мислення»

Користувачі безплатних тарифів Free та Go вже наступного тижня зможуть вести необмежену кількість текстових чатів у ChatGPT. Водночас ліміти залишаться для завантаження файлів, генерації зображень та інших інструментів.

Про це йдеться в заяві компанії-розробника чат-бота OpenAI.

Разом із цим модель GPT-5.6 Luna стане стандартною для користувачів безплатної версії і тарифу Go. А для складніших запитів зʼявиться кнопка Think, яка дозволить моделі витрачати більше часу на пошук відповіді.

OpenAI

У компанії пояснили, що хочуть зробити новітні можливості ChatGPT доступнішими для більшої кількості людей. Саме тому вирішили прибрати обмеження на кількість текстових діалогів.

Водночас користувачі тарифів Plus і Pro отримають оновлену модель GPT-5.6 Sol — вона даватиме точніші відповіді, робитиме менше фактичних помилок, краще працюватиме з датами, цифрами та джерелами, а також відповідатиме лаконічніше.

Крім того, для платних тарифів зʼявиться повзунок, який дозволить обирати, скільки ресурсів модель витрачатиме на обдумування відповіді, — від швидкої реакції до глибшого аналізу.