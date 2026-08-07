WSJ: Американська розвідка вважає, що Путін може напасти на одну з країн НАТО ще до завершення війни в Україні

Американська розвідка вважає, що Володимир Путін у найближчі роки може спробувати завдати удару по одній з країн-членів НАТО. Росіяни розглядають різні можливі сценарії — від кібератаки до невеликого наземного вторгнення.

Про це пише The Wall Street Journal.

Раніше в США вважали, що Путін не буде пробувати напасти на країну НАТО, доки не закінчить війну проти України. Проте на початку цього року думки змінилися, оскільки російське суспільство дедалі сильніше тисне й вимагає забезпечити перемогу.

Американська розвідка підкреслила: українські дрони завдають дедалі більше школи російській армії, а також нафтовій промисловості Росії. Водночас російські війська досягають незначних успіхів на фронті й зазнють важких втрат.

Офіційні особи США також вважають, що можливою метою нападу Путіна на країни Альянсу є розкол НАТО. Це можуть бути кібератаки, відправка незначних збройних угруповань для окупації території чи обмежене вторгнення на східному фланзі Альянсу. Однак ймовірність того, що Путін вирішить здійснити незначне наземне вторгнення, є низькою.