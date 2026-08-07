У США посилюють боротьбу з «пологовим туризмом» — Трамп підписав нові укази

Президент США Дональд Трамп підписав два укази, якими намагається звузити право на автоматичне отримання американського громадянства за народженням та посилити боротьбу з так званим пологовим туризмом (birth tourism).

Про це пише Axios.

Йдеться про практику, коли іноземці приїжджають до США спеціально, щоб народити дитину, аби вона автоматично отримала американське громадянство.

Це вже друга спроба Трампа обмежити право на громадянство за народженням. Очікується, що нові укази також оскаржуватимуть у судах, оскільки критики вважають їх такими, що суперечать 14-й поправці до Конституції США. Вона гарантує громадянство майже всім, хто народився на території країни.

Наприкінці червня Верховний суд США вже заблокував ширший указ Трампа, який передбачав скасування автоматичного громадянства для дітей, народжених у США від батьків, які не є громадянами країни.

Кого стосуватимуться нові обмеження

Адміністрація Трампа стверджує, що рішення Верховного суду все-таки залишає можливість застосовувати окремі винятки. Нові укази поширюються на майбутніх новонароджених лише в чотирьох випадках:

дітей, народжених від іноземних дипломатичних працівників та інших співробітників, які представляють іноземні уряди в США;

дітей тих, кого американська влада відносить до категорії «ворожих іноземців», зокрема членів офіційно визнаних терористичних організацій;

дітей, народжених на територіях США, якщо Конгрес у майбутньому скасує для них автоматичне громадянство (насамперед це стосується Пуерто-Рико, хоча відповідний законопроєкт поки не має шансів на ухвалення);

дітей жінок, які навмисно вʼїхали до США лише для народження дитини і приховали справжню мету поїздки. Також указ передбачає боротьбу з використанням сурогатного материнства для таких схем.

Крім того, другий указ доручає Державному департаменту та Міністерству внутрішньої безпеки США підготувати нові правила для боротьби з «пологовим туризмом» як усередині країни, так і за її межами.

Американське законодавство вже забороняє видавати туристичні візи людям, які планують поїхати до США головним чином для того, щоб народити там дитину й отримати для неї американське громадянство. Прикордонники також можуть відмовити у вʼїзді вагітній жінці, якщо вважають, що вона їде саме із цією метою.

Адміністрація Трампа пояснює нові обмеження боротьбою зі зловживаннями імміграційною системою та міркуваннями національної безпеки. Водночас правозахисники й експерти прогнозують, що нові укази стануть предметом судових позовів.